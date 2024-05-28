Довбик та Циганков привітали фанатів Жирони іспанською мовою

Українські футболісти Жирони Артем Довбик та Віктор Циганков майже одразу стали улюбленцями фанатів каталонського клубу. І це не дивно, адже обидва гравці майже одразу стали лідерами команди.

Протягом неймовірного сезону українці стабільно радували публіку своїми перформансами на полі. Чого лише коштує статус найкращого бомбардира Ла Ліги в Артема та останній матч сезону проти Гранади (7:0), в якому обидва видали шалену результативність, долучившись загалом до всіх семи голів.

Проте сезон завершився, а наші футболісти продовжують радувати публіку. Цього разу обидва вирішили привітати вболівальників іспанською мовою.

"Добрий вечір. Я хочу подякувати своїй команді за підтримку та вболівальникам за їхній неймовірний ентузіазм. Цей сезон був фантастичним, тому що ми були сім'єю. Дуже вдячний всім", — сказав Довбик.

Читайте також : Відео Слава Україні: Довбик вдягнув прапор України на святкуванні найкращого сезону в історії Жирони

"Добрий вечір усім. Дуже дякую за підтримку та любов у цьому сезоні. Насолоджуйтесь святом і до зустрічі в наступному сезоні. Вперед Жирона", — додав Циганков.

Відео

Саме українці стали одним з головних чинників історичного сезону для Жирони. Віктор в іспанському чемпіонаті зіграв 30 матчів, забив 8 м'ячів та віддав 7 асистів.

Читайте також : Циганков зацікавив декілька клубів АПЛ — джерело

Але вклад Артема просто неймовірний. Його 24 голи та 8 гольових передач у 36 поєдинках як ніщо інше дозволили команді посісти 3 сходинку та вперше в історії кваліфікуватися в Лігу чемпіонів.

Поки невідомо, чи продовжать обидва футболісти грати за каталонський клуб в наступному сезоні, адже обома вже давно цікавляться імениті клуби, але єдине залишиться незмінним — любов фанатів до українців та їхнє місце в історії клубу.