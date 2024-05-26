Слава Україні: Довбик вдягнув прапор України на святкуванні найкращого сезону в історії Жирони

Український нападник Жирони Артем Довбик вдягнув прапор України під час святкування найкращого сезону в історії каталонського клубу. Жиронці фінішували третіми в чемпіонаті Іспанії та вперше кваліфікувалися до Ліги чемпіонів.

Відповідне відео з'явилося в соцмережах клубу.

"Слава Україні", — вигукнув Довбик у камеру.

Нагадаємо, що Артем провів феноменальний дебютний сезон в Ла Лізі. За 36 матчів у чемпіонаті Іспанії він забив 24 м'ячі. Цей результат дозволив 26-річному форварду повторити рекорд Андрія Шевченка за кількістю забитих м'ячів за сезон у топ-5 лігах.

Зазначимо, що Жирона провела святкову ходу по однойменному місту та розділили історичний вихід у Лігу чемпіонів з уболівальниками.