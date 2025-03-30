Довбик – про гол у ворота Лечче: Просто виконую свою роботу

Нападник Роми Артем Довбик висловився про свій гол у ворота Лечче, який приніс перемогу "вовкам" у матчі 30 туру Серії А.

Слова українця наводить Rome News.

"Дуже важливі три очки. Ми мали декілька можливостей у першому таймі, але сам матч був дуже важкий.



Мене всі підтримують, у клубі все чудово. Я просто намагаюсь виконувати свою роботу. Дуже важливо було забити сьогодні", – розповів Довбик.