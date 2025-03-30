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Довбик – про гол у ворота Лечче: Просто виконую свою роботу

Володимир Максименко — 30 березня 2025, 10:19
Довбик – про гол у ворота Лечче: Просто виконую свою роботу
Артем Довбик
Getty Images

Нападник Роми Артем Довбик висловився про свій гол у ворота Лечче, який приніс перемогу "вовкам" у матчі 30 туру Серії А.

Слова українця наводить Rome News.

"Дуже важливі три очки. Ми мали декілька можливостей у першому таймі, але сам матч був дуже важкий.

Мене всі підтримують, у клубі все чудово. Я просто намагаюсь виконувати свою роботу. Дуже важливо було забити сьогодні", – розповів Довбик.

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У поточному сезоні український нападник забив 16 голів та віддав 4 асиста в 39 матчах за Рому.

Раніше Клаудіо Раньєрі висловився про адаптацію Довбика в Ромі.

Лечче Рома Чемпіонат Італії, Серія А Артем Довбик

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