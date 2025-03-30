Довбик – про гол у ворота Лечче: Просто виконую свою роботу
Артем Довбик
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Нападник Роми Артем Довбик висловився про свій гол у ворота Лечче, який приніс перемогу "вовкам" у матчі 30 туру Серії А.
Слова українця наводить Rome News.
"Дуже важливі три очки. Ми мали декілька можливостей у першому таймі, але сам матч був дуже важкий.
Мене всі підтримують, у клубі все чудово. Я просто намагаюсь виконувати свою роботу. Дуже важливо було забити сьогодні", – розповів Довбик.
У поточному сезоні український нападник забив 16 голів та віддав 4 асиста в 39 матчах за Рому.
Раніше Клаудіо Раньєрі висловився про адаптацію Довбика в Ромі.