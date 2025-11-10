Суперсаб з Греції, сенсація УПЛ, нова надія Жирони. Хто має замінити Довбика в атаці збірної?

Перед вирішальними матчами збірної України у відбірковому етапі на ЧС-2026 з Вічного міста прийшла сумна новина: Артем Довбик травмував підколінне сухожилля.

Тренер Роми Джан П'єро Гасперіні вже прокоментував це:

" Ми оцінимо його стан завтра, але, схоже, у нього немає нічого серйозного. Це невеликі травми, але, на щастя, у нас зараз перерва. Однак ці травми можуть затягнутися на два-три тижні, а протягом них, з огляду на нинішній сезон, можна програти п'ять-шість ігор, і це стає важко. Особливо якщо всі вони припали на гравців однієї позиції."

"У вас", сеньйоре Гасперіні, може, і перерва, а ось у нас усе в самому розпалі. Зрозуміло, що Артему здоров'я і якнайшвидшого одужання, але до розв'язки групового етапу кваліфікації чемпіонату світу відновитися він не встигне.

Матч із французами наша збірна проведе вже 13 листопада, а з ісландцями – 17-го. Відповідно, їх треба буде провести без найрезультативнішого бомбардира останніх років.

Які є варіанти?

Владислав Ванат

Найочевидніший варіант. "Послідовник" Довбика в Європі, який так само розпочав європейський етап кар'єри з Жирони, Ванат уже відзначився трьома голами за каталонців. За Владислава перспектива (йому лише 23 роки), бомбардирські подвиги (два титули найкращого бомбардира УПЛ) і тактична варіативність.

Що може завадити. Один гол із трьох Владислав забив аматорам у Кубку, а в Прімері його ефективність нічого особливого з себе не представляє: два м'ячі в семи іграх.

Не кажучи про те, що проти сильних суперників Ванат регулярно пропадає: близьконульова результативність у єврокубках тому підтвердженням.

Роман Яремчук

Герой усіх найкращих матчів збірної останніх років. Його виходи на заміну допомогли відібратися на Євро-2020, причому однією з жертв Романа стали ісландці, з якими гратимуть у неділю.

Досвідчений і при цьому різноплановий боєць, Яремчук має талант і переламувати хід гри: навіть на провальному Євро він допоміг обіграти словаків.

Що може завадити. Як же мало він грає. 969 хвилин за весь минулий сезон (в Олімпіакосі, далеко не топовій лізі), 1370 хвилин – за позаминулий (у Ла Лізі показав свою неспроможність), у поточному поки зіграв 111.

Була травма, але навіть у здоровому стані Яремчук – запасний форвард у ось уже третьому клубі поспіль. Роман кидається між лавкою (і не такою, як у Довбика, а впевненою) вже кілька років, і це не може не напружувати. Навіть в УПЛ окремі форварди мають досягнення анітрохи не менші, ніж у Яремчука 2022-2025 рр..

Пилип Будківський

Взагалі-то, зараз найкращий бомбардир УПЛ носить український паспорт. Будківський відзначився за збірну вже шість разів, навколо нього побудована "Зорі", і без його класної гри на третині поля суперника не було б ані шестиматчевої безпрограшної серії луганчан, ані такого класного повернення в боротьбу за високі місця Скрипника.

Форвард таранного типу, Будківський класно працює на команду і перебуває у чудовій формі, його можна довикликати в будь-який момент.

Що може завадити. Банально, рівень. Одна справа запалювати в Зорі, яка навіть на піку йде лише сьомою – і зовсім інша - грати проти представників топ-] клубів і топ-] ліг. У Філіпа за плечима велика кар'єра, і навіть у другому французькому дивізіоні він за півроку не забив жодного разу. За півроку в чемпіонаті Бельгії – один раз, у 13 матчах.

А який варіант бомбардира проти французів та ісландців вам бачиться оптимальним? Пишіть у коментарі!