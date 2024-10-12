Какабадзе: Україна – хороша команда, але долю гри вирішила одна помилка

Захисник збірної Грузії Отар Какабадзе вважає, що долю зустрічі зі збірною України (0:1) у межах 3 туру Ліги націй-2024/25 вирішила одна помилка.

Його слова наводить Europop.ge.

"Це була дуже прикра поразка. Звичайно, ми знали, що в України дуже хороша команда, але я не можу сказати, що вони нас переграли. Долю матчу вирішила одна помилка. У нас теж були моменти, але, на жаль, ми не змогли ними скористатися. У кожній грі ми збираємося перемагати, але ми знаємо, що не в кожній грі ми будемо перемагати. У нас важливий матч проти Албанії в Тбілісі, тому ми повинні забути про цю поразку і переходити до наступного матчу", – заявив він.

Какабадзе грає останні 3 роки за польську Краковію. Він заявив, що поле на стадіоні у Познані вперше за його кар'єру було у такому жахливому стані.

"Таке погане поле на цьому стадіоні було вперше. Звичайно, ми не будемо списувати на це поразку, адже ми припустилися надто багато помилок. Однак покриття вплинуло на нас більше, ніж на суперника. Ми не вчора почали грати у футбол. Всі в команді – професіонали, і ми знаємо, що не кожну гру будемо вигравати. Ми все ще на першому місці в групі, ми покажемо іншу гру вдома на хорошому полі. Все ще попереду. Ми вибачаємося перед вболівальниками за те, що не змогли порадувати їх на даному етапі. Постараємося якнайшвидше забути цю поразку. Ми завжди відчуваємо вашу підтримку", – запевнив Какабадзе.

Збірна Грузії після трьох матчів лідирує у квартеті, маючи 6 очок. Після екватору змагань "синьо-жовті" розташувалися на останньому рядку в турнірній таблиці групи. Сакартвело та Чехія мають по 6 балів, в України та Албанії по 3 залікові пункти.

Напередодні "синьо-жовті" обіграли лідера квартету Грузію. Єдиний гол у поєдинку забив Михайло Мудрик, який був визнаний "Левом матчу". Також вінгер Челсі отримав найвищі оцінки за свій виступ за версією аналітичного видання SofaScore.