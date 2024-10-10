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Какабадзе: На стадіоні у Познані буде багато наших вболівальників

Руслан Травкін — 10 жовтня, 19:30
Какабадзе: На стадіоні у Познані буде багато наших вболівальників
Отар Какабадзе
worldsport.ge

Досвідчений гравець збірної Грузії Отар Какабадзе, який грає у польській Краковії, запевнив, що на матч у Познані з Україною прийде багато грузинських вболівальників.

Його слова цитує сайт WorldSport.ge.

апевно, стадіон буде заповнений, до такого ми звикли. Останнім часом ми можемо виділити грузинських уболівальників у виїзних матчах, де б ми не грали, нас завжди підтримує багато вболівальників. Це одна з наших сильних сторін.

Ми хочемо порадувати їх, щоб вони щасливими пішли додому.

Я грав багато ігор на цьому стадіоні. Я з командою зустрівся уже в Польщі. Я приїхав на машині (у тренувальний табір – прим.) за кілька годин.
Матч? Подивимося, що буде завтра", – сказав Какабадзе.

Нагадаємо, поєдинок Україна – Грузія відбудеться у п'ятницю, 11 жовтня, на муніципальному стадіоні в польському місті Познань. Початок зустрічі – о 21:45 за київським часом. Наш сайт проведе текстову онлайн-трансляцію.

У вересневих матчах українці поступилися Албанії (2:1) та Чехії (3:2). Після цих поєдинків "синьо-жовті" посідають останню сходинку в турнірній таблиці.

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