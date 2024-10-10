Какабадзе: На стадіоні у Познані буде багато наших вболівальників
Досвідчений гравець збірної Грузії Отар Какабадзе, який грає у польській Краковії, запевнив, що на матч у Познані з Україною прийде багато грузинських вболівальників.
Його слова цитує сайт WorldSport.ge.
"Напевно, стадіон буде заповнений, до такого ми звикли. Останнім часом ми можемо виділити грузинських уболівальників у виїзних матчах, де б ми не грали, нас завжди підтримує багато вболівальників. Це одна з наших сильних сторін.
Ми хочемо порадувати їх, щоб вони щасливими пішли додому.
Я грав багато ігор на цьому стадіоні. Я з командою зустрівся уже в Польщі. Я приїхав на машині (у тренувальний табір – прим.) за кілька годин.
Матч? Подивимося, що буде завтра", – сказав Какабадзе.
Нагадаємо, поєдинок Україна – Грузія відбудеться у п'ятницю, 11 жовтня, на муніципальному стадіоні в польському місті Познань. Початок зустрічі – о 21:45 за київським часом. Наш сайт проведе текстову онлайн-трансляцію.
У вересневих матчах українці поступилися Албанії (2:1) та Чехії (3:2). Після цих поєдинків "синьо-жовті" посідають останню сходинку в турнірній таблиці.