Какабадзе: На стадіоні у Познані буде багато наших вболівальників

Досвідчений гравець збірної Грузії Отар Какабадзе, який грає у польській Краковії, запевнив, що на матч у Познані з Україною прийде багато грузинських вболівальників.

Його слова цитує сайт WorldSport.ge.

"Напевно, стадіон буде заповнений, до такого ми звикли. Останнім часом ми можемо виділити грузинських уболівальників у виїзних матчах, де б ми не грали, нас завжди підтримує багато вболівальників. Це одна з наших сильних сторін.

Ми хочемо порадувати їх, щоб вони щасливими пішли додому.

Я грав багато ігор на цьому стадіоні. Я з командою зустрівся уже в Польщі. Я приїхав на машині (у тренувальний табір – прим.) за кілька годин.

Матч? Подивимося, що буде завтра", – сказав Какабадзе.