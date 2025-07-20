Вінгер Ювентуса відмовив клубу АПЛ заради клубу екстренера Шахтаря

Ювентус та Марсель провели черговий раунд переговорів, що наблизило Тімоті Веа до повернення до Франції.

Про це повідомляє Альфредо Педулла.

В ніч на неділю, 20 липня, італійський та французький клуби обговорили умови переходу 25-річного американця. Сторони близькі до узгодження трансферу футболіста.

Ювентус запросив суму, що перевищує 15 мільйонів євро, включно з бонусами. Наразі клуби ведуть переговори щодо структури угоди, яка може бути оформлена у вигляді оренди з правом або зобов'язанням викупу, якщо будуть виконані певні умови.

Згідно з джерелом, найближчим часом угода між Ювентусом та Марселем буде завершена.

Варто зазначити, що в червні Тімоті Веа відмовився від можливості пограти в АПЛ, де на нього розраховував Ноттінгем Форест.

Син володаря Золотого м'яча 1995 року Джорджа Веа грав у Лізі 1 у складі ПСЖ та Лілля. Раніше склад Ювентуса поповнив колишній форвард "догів" Джонатан Девід.