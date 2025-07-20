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Вінгер Ювентуса відмовив клубу АПЛ заради клубу екстренера Шахтаря

Олексій Погорелов — 20 липня 2025, 13:55
Вінгер Ювентуса відмовив клубу АПЛ заради клубу екстренера Шахтаря
Тімоті Веа
IMAGO

Ювентус та Марсель провели черговий раунд переговорів, що наблизило Тімоті Веа до повернення до Франції.

Про це повідомляє Альфредо Педулла.

В ніч на неділю, 20 липня, італійський та французький клуби обговорили умови переходу 25-річного американця. Сторони близькі до узгодження трансферу футболіста.

Ювентус запросив суму, що перевищує 15 мільйонів євро, включно з бонусами. Наразі клуби ведуть переговори щодо структури угоди, яка може бути оформлена у вигляді оренди з правом або зобов'язанням викупу, якщо будуть виконані певні умови.

Згідно з джерелом, найближчим часом угода між Ювентусом та Марселем буде завершена.

Варто зазначити, що в червні Тімоті Веа відмовився від можливості пограти в АПЛ, де на нього розраховував Ноттінгем Форест.

Син володаря Золотого м'яча 1995 року Джорджа Веа грав у Лізі 1 у складі ПСЖ та Лілля. Раніше склад Ювентуса поповнив колишній форвард "догів" Джонатан Девід.

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Тімоті Веа

Син володаря Золотого м'яча опинився на радарі клубу екстренера Шахтаря

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