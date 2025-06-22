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Я їм заздрю, – Почеттіно задався питанням, чому збірну США не запросили на зустріч з Трампом

Олексій Погорелов — 22 червня 2025, 12:01
Я їм заздрю, – Почеттіно задався питанням, чому збірну США не запросили на зустріч з Трампом
Маурусіо Почеттіно
Getty Images

Головний тренер збірної США Маурісіо Почеттіно зізнався, що заздрить Ювентусу, який відвідав Білий дом та зустрівся із президентом США Дональдом Трампом.

Слова 53-річного аргентинця наводить The Athletic.

Ювентус виступає на Клубному чемпіонаті світу-2025, у той час як збірна США є учасником Золотого кубку КОНКАКАФ. Обидва турніри проходять паралельно на території Сполучених штатів.

"Заздрю, що ми не отримали запрошення. Тут грає національна збірна, але в Білому домі був Ювентус, ні?

Можливо, нам пощастить, і одного дня вони запросять нас", – сказав Почеттіно.

Нагадаємо, що форвард Ювентус Тімоті Веа назвав "трохи дивною" зустріч з президентом США Дональдом Трампом.

Раніше президент ФІФА Джанні Інфантіно спрогнозував, що найближчими роками футбол стане найпопулярнішим видом спорту у США.

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Маурісіо Почеттіно

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