Я їм заздрю, – Почеттіно задався питанням, чому збірну США не запросили на зустріч з Трампом

Головний тренер збірної США Маурісіо Почеттіно зізнався, що заздрить Ювентусу, який відвідав Білий дом та зустрівся із президентом США Дональдом Трампом.

Слова 53-річного аргентинця наводить The Athletic.

Ювентус виступає на Клубному чемпіонаті світу-2025, у той час як збірна США є учасником Золотого кубку КОНКАКАФ. Обидва турніри проходять паралельно на території Сполучених штатів.

"Заздрю, що ми не отримали запрошення. Тут грає національна збірна, але в Білому домі був Ювентус, ні? Можливо, нам пощастить, і одного дня вони запросять нас", – сказав Почеттіно.

Нагадаємо, що форвард Ювентус Тімоті Веа назвав "трохи дивною" зустріч з президентом США Дональдом Трампом.

Раніше президент ФІФА Джанні Інфантіно спрогнозував, що найближчими роками футбол стане найпопулярнішим видом спорту у США.