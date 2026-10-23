Донька Максимюка подала петицію про присвоєння йому звання Героя України

Дар'я Максимюк, донька колишнього футболіста збірної України Романа Максимюка, ініціювала петицію щодо присвоєння батькові звання Героя України посмертно з врученням ордена "Золота Зірка".

Про це йдеться на сайті інтернет-представництва президента України.

У зверненні вона просить відзначити захисника за мужність, відвагу та самовідданість у боротьбі за незалежність і територіальну цілісність України.

"Максимюк Роман Васильович – людина, яка присвятила частину свого життя українському спорту, прославляла Україну на футбольних полях, а з початком повномасштабного російського вторгнення свідомо обрала шлях захисника своєї держави", – йдеться в петиції.

Роман Максимюк виступав за київське Динамо, Дніпро, Волинь та інші українські клуби.

З перших днів повномасштабного вторгнення брав участь в благодійних ветеранських футбольних турнірах, під час яких проводилися збори на авто для наших військових підрозділів. Восени 2022 року долучився до сил оборони.

Працював в мобільній вогневій групі, завданням якої було знищення ворожих повітряних цілей. Спочатку вогнева група Максимюка захищала від російського терору мешканців Луцьку, який став для Романа рідним. Потім ексгравця збірної України перевели на Харківський напрямок.

30 січня 2025 року, перебуваючи на Покровському напрямку, військовий востаннє вийшов на зв'язок із рідними. Після цього його вважали зниклим безвісти.

16 жовтня 2026 року дружина Романа повідомила про його загибель. Прощання з колишнім футболістом відбулося в Луцьку.