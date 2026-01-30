Ексгравець Динамо та Дніпра рік тому зник безвісти на війні, його доля і досі невідома

Колишній півзахисник київського Динамо, Дніпра та збірної України Роман Максимюк востаннє був онлайн у месенджерах 30 січня 2025 року. Саме в цей день навідник Січеславської повітряно-штурмової бригади зателефонував рідним і попередив, що виступає на позиції на Покровському напрямку і з ним тривалий час може не бути зв'язку.

На цьому ключовому для нашої країни напрямку підрозділ Романа на початку минулого року вів важкі бої й, за деякими даними, частково потрапив в оточення. У березні ексфутболіста було зараховано до категорії захисників, які зникли безвісти за особливих обставин. Родина Максимюка пройшла стандартну в таких випадках процедуру – дружина Віра написала заяву про зникнення людини, а донька Даша здала аналізи ДНК.

З того часу вже пройшло 10 місяців, але доля Романа залишається невідомою. Друзі та близькі сподіваються, що Максимюк живий та потрапив в полон.

Відстояти незалежність та повернутися в футбол

З перших днів повномасштабного вторгнення Роман брав участь в благодійних ветеранських футбольних турнірах, під час яких проводилися збори на авто для наших військових підрозділів. Восени 2022 року долучився до сил оборони.

Працював в мобільній вогневій групі, завданням якої було знищення ворожих повітряних цілей. Спочатку вогнева група Максимюка захищала від російського терору мешканців Луцьку, який став для Романа рідним. Потім ексгравець збірної України перевели на Харківський напрямок.

Перебуваючи там, в інтерв'ю Чемпіону Максимюк зізнавався, що наразі пріоритетним завданням для нього є відстояти нашу незалежність, а після війни мріяв повернутися до головної справи свого життя – футболу, адже вже мав тренерський бекграунд.

Своє перше інтерв'ю з Максимюком автор цих рядків зробив навесні 2001 року, коли Роман перейшов з київського Динамо до Дніпра і був чи не найбільшою зіркою серед нових однокласників.

27-річний півзахисник в кінці відвертої розмови тоді несподівано зізнався, мовляв, вік вже дає про себе знати. Але після цього провів ще 10 сезонів на професійному рівні. Впевнений, що багато фанів Дніпра і досі пам'ятають його гол на "Максимірі" в листопаді 2003 року в межах Кубку УЄФА, коли команда Євгена Кучеревського перемогла в Загребі місцеве Динамо 2:0.

У 1998/1999 роках Роман Максимюк грав за санкт-петербурзький Зеніт, з яким в 1999 році виграв Кубок Росії. Далі виступав за Динамо Київ, Дніпро, Волинь та Чорноморець, зіграв 5 матчів за збірну України. Після закінчення ігрової кар'єри жив у Луцьку, де до початку повномасштабної війни працював вантажником.