Михайленко розповів про підготовку юнацької збірної України до кваліфікаційного раунду Євро-2025

Головний тренер юнацької збірної України Дмитро Михайленко прокоментував підготовку команди до кваліфікації на чемпіонат Європи 2025 U-19.

Його слова передає пресслужба УАФ.

"Для нашого тренерського штабу це знайомство з командою. Багатьох із цих хлопців я взагалі знаю лише за відеоматеріалами. Тож роботи дуже багато. Ми плануємо провести ще один невеликий збір у жовтні, на якому буде можливість подивитися ще деяких хлопців 2006 року народження.

У мене є інформація щодо противника, і можу сказати, що ця команда прогресує. Швейцарці грають у сучасний футбол, тому на нас чекають цікаві та корисні спаринги. Якоюсь інформацією ми володіємо, але ще зарано щільно займатися вивченням суперника, зараз треба більше сконцентруватися на своїй роботі та своїх футболістах" — сказав наставник.