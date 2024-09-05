Михайленко розповів про підготовку юнацької збірної України до кваліфікаційного раунду Євро-2025
Головний тренер юнацької збірної України Дмитро Михайленко прокоментував підготовку команди до кваліфікації на чемпіонат Європи 2025 U-19.
Його слова передає пресслужба УАФ.
"Для нашого тренерського штабу це знайомство з командою. Багатьох із цих хлопців я взагалі знаю лише за відеоматеріалами. Тож роботи дуже багато. Ми плануємо провести ще один невеликий збір у жовтні, на якому буде можливість подивитися ще деяких хлопців 2006 року народження.
У мене є інформація щодо противника, і можу сказати, що ця команда прогресує. Швейцарці грають у сучасний футбол, тому на нас чекають цікаві та корисні спаринги. Якоюсь інформацією ми володіємо, але ще зарано щільно займатися вивченням суперника, зараз треба більше сконцентруватися на своїй роботі та своїх футболістах" — сказав наставник.
Нагадаємо, за результатами жеребкування першого етапу змагань "синьо-жовті" опинилися в групі 1 разом із Нідерландами, Словенією та Казахстаном. Мінітурнір проходитиме в Нідерландах, а матчі відбудуться 13-го, 16-го та 19 листопада.
До еліт-раунду відбору вийдуть по дві перші збірні кожної групи кваліфікаційного раунду та найкраща третя. Разом із Португалією навесні 2025 року в семи групах вони змагатимуться за сім путівок до фінального турніру. Румунія як господарка змагань, отримала путівку автоматично.