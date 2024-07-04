Криськів: Дуже радий поїхати на Олімпійські ігри-2024

Півзахисник донецького Шахтаря та Олімпійської збірної України Дмитро Крисків дуже радий поїхати на Олімпійські ігри-2024.

Його слова передає пресслужба клубу.

"Емоції позитивні! Дуже щасливий, що зможу представляти країну на Олімпійських іграх, адже ми довго йшли до цього. Наш шлях тривав, напевно, два-три роки, тому я дуже радий мати змогу поїхати на Олімпійські ігри та представити збірну України.

Важливо прославляти Україну під час війни. Відповідальність, звичайно, є, але не потрібно звертати на неї увагу, щоб вона не давила на тебе. Необхідно виходити на поле та просто грати у футбол, виконуючи вказівки головного тренера. Потім ми дивитимемося на результат і віддаватимемося заради того, щоб якнайкраще виступити на змаганнях та прославити Україну", — сказав гравець.

Зазначимо, що переговори з клубами щодо виклику гравців проходили дуже складно. Закордонні клуби так і не відпустили легіонерів, а деякі українські клуби відмовилися делегувати своїх провідних виконавців.

На груповому етапі Олімпійських ігор команда Руслана Ротаня зіграє проти Аргентини, Марокко та Іраку. Напередодні головний тренер команди оголосив заявку України на ОІ.