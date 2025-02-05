Чигринський прибув у розташування Олександрії на зборах в Туреччині

38-річний футболіст Дмитро Чигринський прибув у розташування Олександрії на навчально-тренувальному зборі в Туреччині.

Відео з легендою Шахтаря у клубній екіпіровці "містян" опублікував футбольний агент Дмитро Панков на своїй сторінці в Instagram.

Про причини приїзду колишнього футболіста Барселони не повідомляється.

Останнім клубом Чигринського був Шахтар, в який він повернувся влітку 2023 року.

Захисник у статусі вільного агента підписав контракт до 30 червня 2024 року, проте вже в лютому оборонець зник з переліку гравців на офіційному сайті "гірників".