Чигринський прибув у розташування Олександрії на зборах в Туреччині
Дмитро Чигринський
ФК Шахтар
38-річний футболіст Дмитро Чигринський прибув у розташування Олександрії на навчально-тренувальному зборі в Туреччині.
Відео з легендою Шахтаря у клубній екіпіровці "містян" опублікував футбольний агент Дмитро Панков на своїй сторінці в Instagram.
Про причини приїзду колишнього футболіста Барселони не повідомляється.
Останнім клубом Чигринського був Шахтар, в який він повернувся влітку 2023 року.
Захисник у статусі вільного агента підписав контракт до 30 червня 2024 року, проте вже в лютому оборонець зник з переліку гравців на офіційному сайті "гірників".