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Чигринський прибув у розташування Олександрії на зборах в Туреччині

Микола Дендак — 5 лютого 2025, 12:18
Чигринський прибув у розташування Олександрії на зборах в Туреччині
Дмитро Чигринський
ФК Шахтар

38-річний футболіст Дмитро Чигринський прибув у розташування Олександрії на навчально-тренувальному зборі в Туреччині.

Відео з легендою Шахтаря у клубній екіпіровці "містян" опублікував футбольний агент Дмитро Панков на своїй сторінці в Instagram.

Про причини приїзду колишнього футболіста Барселони не повідомляється.

Останнім клубом Чигринського був Шахтар, в який він повернувся влітку 2023 року.

Захисник у статусі вільного агента підписав контракт до 30 червня 2024 року, проте вже в лютому оборонець зник з переліку гравців на офіційному сайті "гірників".

Барселона Олександрія Дмитро Чигринський

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