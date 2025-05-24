Наставник топклубу Ла Ліги та його дружина стали свідками вбивства Портнова в Іспанії

Головний тренер мадридського Атлетико Дієго Сімеоне став свідком вбивства ексрадника колишнього президента України Віктора Януковича – Андрія Портнова.

Про це повідомляє El Espanol.

За інформацією видання, доньки тренера клубу Франческа і Валентіна та діти Портнова навчаються в одній школі, біля якої і було скоєно вбивство.

Разом з Сімеоне також була його дружина Карла Перейра.

"Це був дуже важкий час для всіх. Я прошу великої поваги до сімей, які постраждали. Правда в тому, що для нас важливо піклуватися про дітей та захищати їх", – сказала дружина Сімеоне.

Колишнього радника колишнього українського президента-втікача Віктора Януковича – Андрія Портнова – застрелили у Мадриді 21 травня.

Вбивство Андрія Портнова біля воріт Американської школи в Позуело-де-Аларкон, коли він відводив своїх 10-річну та 12-річну дочок, шокувало учнів, вчителів та мешканців цього елітного району Мадрида.