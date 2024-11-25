Я хочу померти у своїй країні: правила життя Дієго Марадони
25 листопада 2020 року перестало битися серце одного з найкращих, а, можливо, найкращого футболіста в історії футболу.
Дієго Армандо Марадона - без сумніву, культова персона в історії Аргентини. Легенда найпопулярнішої гри у світі вже давно вийшов за рамки звичайного розуміння терміна "футболіст" і його дійсно обожнюють у себе на батьківщині.
Його обожнювали та ненавиділи в усьому світі - хтось за одіозну поведінку, хтось за "Руку Бога", а хтось за "гострий язик". Славетний аргентинець дуже любив поговорити...
Правила життя Дієго Марадони
Аргентина - це я!
Я - якоюсь мірою краще політиків: вони публічні люди, а я - популярний.
Якщо я помру, я знову з'явлюся на світ Дієго Армандо Марадоною. Я футболіст, який приносить щастя людям, і цього для мене більш ніж достатньо.
Політики у світі за допомогою грошей перемагають на виборах, а Фідель переміг всіх за допомогою гвинтівки. Тому що у нього є яйця! Я люблю Кубу!
Господь допомагає лише тим, хто допомагає собі сам.
Так, я пішов проти Папи Римського. Це сталося тому, що я приїхав до Ватикану і побачив дахи із золота. А потім почув, як Папа говорить про те, що Церква піклується про бідних дітей ... Але, чорт візьми, продай дах, зроби хоч що-небудь!
Я визнаю тільки двох своїх дітей. Всі інші є продуктом моїх грошей і помилок.
Мама думає, що я найкращий. А я ніколи не перечу матері.
Я собі ніколи не пробачу те, що наркотики не дозволили мені побачити найцінніше - дорослішання дочок.
Для своїх дочок я кумир, і мені цього цілком достатньо.
Своїй дружині я не зраджував. А якби й зробив це, то ніколи не зізнався б.
Добре, що у світі є гомосексуалісти. Вони залишають нам більше красивих жінок.
З Мессі неможливо зв'язатися. Легше додзвонитися до Обами, ніж до Лео.
Навіть в Бразилії Пеле - другий в списку найкращих спортсменів після Айртона Сенни. Він приречений бути другим! Як у світовому футболі, так і в бразильському спорті!
Нагорода, яку ФІФА присудила Пеле - не варта навіть лайна.
Я аргентинець по самісінькі яйця. Я хочу померти у своїй країні.