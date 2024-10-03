Дівоча збірна України виграла турнір УЄФА

Дівоча збірна України WU-15 виграла турнір розвитку УЄФА, який відбувся у Молдові.

В останньому матчі змагань українки здолали господарок турніру з рахунком 2:1. У попередніх іграх українки обіграли Литву (1:0) та Грецію (2:1).

Турнір розвитку УЄФА серед дівочих збірних WU-15

3 тур, 3 жовтня

Молдова (WU-15) – Україна (WU-15) 1:2 (1:1)

Голи: 0:1 – 32 Буніна, 1:1 – 33 Джумбей, 1:2 – 50 Воробей

Україна: Вороніна, Галецька, Гірун, Комарницька (Юрченко, 61), Каплун (Лях, 75), Гринишин, Мікрут (Поцикайло, 46), Малош (Волощук, 81), Паскаренко (Зуєва, 75), Буніна, Воробей.

Нагадаємо, у квітні дівоча збірна України WU-16 виграла турнір розвитку УЄФА, який відбувся у Боснії і Герцеговині. Тоді "синьо-жовті" здобули три перемоги над Словенією (3:1), Північною Македонією (4:0) та Боснією і Герцеговиною (3:2).