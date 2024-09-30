Дівоча збірна України перемогла Литву на турнірі розвитку УЄФА

Дівоча збірна України WU-15 обіграла одноліток з Литви на Турнірі розвитку УЄФА, який проходить у Молдові.

Поєдинок завершився з рахунком 1:0. Єдиний гол в активі Злати Волощук.

Для "синьо-жовтих" це друга перемога на турнірі, у 1 турі українки здолали Грецію (2:1). Тепер в активі команди 6 очок.

Турнір розвитку УЄФА серед дівочих збірних WU-15

2 тур, 30 вересня

Литва (WU-15) – Україна (WU-15) 0:1 (0:0)

Гол: 0:1 – 73 Волощук

Наступний матч українки зіграють проти Молдови. Зустріч розпочнеться о 14:00.

Нагадаємо, у квітні дівоча збірна України WU-16 виграла турнір розвитку УЄФА, який відбувся у Боснії і Герцеговині. Тоді "синьо-жовті" здобули три перемоги над Словенією (3:1), Північною Македонією (4:0) та Боснією і Герцеговиною (3:2).