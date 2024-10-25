Динамо Київ – Шахтар: онлайн-трансляція

Київське Динамо зустрінеться з донецьким Шахтарем у межах 11 туру Української Прем'єр-ліги сезону-2024/2025.

Українське класичне відбудеться в неділю, 27 жовтня, на стадіоні "Динамо" імені Валерія Лобановського. Початок матчу – о 18:00 за київським часом.

Чемпіон проведе для вас текстовий онлайн поєдинку, починаючи з 17:45 за київським часом.

Переглянути гру можна на каналі єдиного телепулу УПЛ ТБ – він доступний у більшості операторів та ОТТ-платформ (Київстар ТВ, Vodafone TV, Setanta Sports, YouTV, VOLIA, Sweet.tv тощо).

Після дев'яти зіграних матчів Динамо очолює турнірну таблицю, випереджаючи "гірників" на шість очок.

Зазначимо, що напередодні команди провели матчі у єврокубках. У вівторок, 22 жовтня, Шахтар зазнав мінімальної поразки від Арсенала, а у четвер підопічні Олександр Шовковського поступилися Ромі.