Матч легенд за участі Андрія Шевченка: онлайн-трансляція

У неділю, 20 жовтня, у столиці Південної Кореї Сеулі відбувається товариський матч зірок світового футболу. Запрошення на подію отримав президент УАФ Андрій Шевченко.

Перелік гравців обох команд вражає. За "Спис" грають: Андрій Шевченко, Кака, Дімітар Бербатов, Луїш Фігу, Еден Азар, Алессандро Дель Пʼєро, Карлос Тевес, Майкл Оуен, Дієго Форлан, Маруан Феллайні, Рівалду. Тренер команди – Тьєррі Анрі, капітан – Дідьє Дрогба.

У складі "Щит Юнайтед" на поле вийшли Неманья Видич, Хавʼєр Маскерано, Яя Туре, Андреа Пірло, Кларенс Зеєдорф, Карлес Пуйоль, Леонардо Бонуччі, Йон-Арне Ріїсе, Рікарду Карвалью, Едвін ван дер Сар. Тренер команди – італієць Фабіо Каннаваро, капітан – Ріо Фердінанд.

Цікаво, що за "Щит" грають захисники та півзахисники, а в складі списа – нападники. Стартовий свисток пролунав о 12:00 на київським часом.