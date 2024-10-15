Сербія U-21 – Україна U-21: онлайн-трансляція

Сьогодні, 15 вересня, молодіжна збірна України U-21 з футболу завітає в гості до однолітків із Сербії в межах заключного, десятого, туру кваліфікації Євро-2025.

Поєдинок відбудеться в сербському місті Стара Пазова на арені "Спортс Центар". Початок – о 21:30 за київським часом.

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Після дев'яти турів Україна очолює турнірну таблицю групи з 8 перемогами та однією поразкою, маючи в активі 24 очки. Друге місце з 22 балами посідає Англія.

У фінальній частині Євро-2025 виступлять 16 команд: Словаччина, що прийматиме турнір і 15 збірних, що пройдуть за результатами кваліфікації — це дев'ять переможців груп, три найкращі команди серед других місць та три переможці плейоф, в якому зійдуться шість володарів других місць.