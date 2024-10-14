Металіст 1925 представив нову ведучу: яскрава брюнетка, яка має КМС із гімнастики

Днями Металіст 1925 оголосив про кадрову зміну – ні, харків'яни не підібрали когось із вільних агентів посеред сезону, але ця перестановка точно варта вашої уваги. Новою клубною ведучою замість Дар'ї Лелюк стала Софія Малецька.

"Народжені в бою" оригінально повідомили про цю заміну, показавши, як уже колишня ведуча передає естафету своїй наступниці. У даному випадку краще так – одна красуня передає естафету іншій.

Тепер фанатів Металіста 1925 буде радувати запальна брюнетка з чарівним поглядом, який не залишить байдужим нікого. Не менш чарівна в Софії фігура – дівчина регулярно радує своїх підписників гарячими світлинами.

У біо свого профілю Малецька зазначила, що має розряд "Кандидат у майстри спорту з ритмічної гімнастики". Відео, на якому новий секс-символ Металіста 1925 демонструє свою розтяжку, не залишає у цьому жодних сумнівів.

До слова, на замітку холостякам Металіста 1925 – схоже, що серце Софії не зайняте – принаймні, фото з молодим чоловіком у її Instagram наразі немає. Так само вільною в Металіст 1925 свого часу приходила і Дар'я Лелюк, але її серце підкорив уже колишній капітан команди Артем Габелок. Певний час ведуча та футболіст зустрічалися, а на початку 2024 року Артем зробив коханій пропозицію, на яку Дар'я відповіла згодою.