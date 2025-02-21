Директор Челсі оцінив майбутнє Марески

Директор лондонського Челсі Джонатан Голдштейн прокоментував майбутнє головного тренера команди Енцо Марески, який проводить свій перший сезон на чолі команди.

Слова функціонера наводить ESPN.

"Він чудово справляється, ми мали неймовірний старт сезону. Останні шість тижнів були таким періодом, знаєте, коли доводилось падати та підійматись. Втім, Енцо робить чудову роботу. Звільнення? Ні, він точно залишиться нашим тренером на наступний сезон", – запевнив Голдштейн.

Зазначимо, що після 25 туру АПЛ лондонці розмістились на шостому місці у турнірній таблиці, маючи у своєму активі 43 залікові бали. Від зони Ліги чемпіонів "сині" відстають на одне очко.

В наступному матчі Челсі зустрінеться з Астон Віллою – поєдинок заплановано на завтра, 22 лютого. Стартовий свисток пролунає о 19:30 за київським часом.

Раніше ексфутболіст збірної Англії жорстко розкритикував трансфер Мудрика в Челсі.