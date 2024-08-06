Динамо зіграє з Рейнджерс, Лілль прийме Фенербахче у кваліфікації Ліги чемпіонів

Сьогодні, 6 серпня, відбудеться 7 перших матчів третього раунду кваліфікації до групового етапу Ліги чемпіонів.

Зокрема, київське Динамо зустрінеться з шотландським Рейнджерс. Чемпіон проведе для вас текстовий онлайн поєдинку.

Ліга чемпіонів-2024/2025 — Кваліфікація

3 раунд, перший матч, 6 серпня

19:00. Карабах — Лудогорець;

20:00. Мальме — ПАОК;

20:15. Мідтьюланн — Ференцварош;

21:00. Динамо Київ — Рейнджерс;

21:00. Спарта Прага — Стяуа;

21:30. Лілль — Фенербахче;

21:45. Зальцбург — Твенте.

Напередодні Динамо дізналося свого потенційного суперника в четвертому кваліфікаційному раунді ЛЧ. Підопічні Олександра Шовковського зіграють проти переможця пари Зальцбург — Твенте у разі проходу шотландського Рейнджерса у третьому раунді відбору. Перший матч відбудеться 20 або 21 серпня, матч-відповідь — 27/28 серпня.

Зазначимо, що після першого розгромного матчу проти сербів (6:2), у Белграді Динамо вдруге принизило Партизан, розгромивши його з рахунком 3:0, завдяки чому гарантувало собі єврокубкову осінь.