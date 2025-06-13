Динамо планує запросити на перегляд 17-річного вінгера з Малі – джерело

Динамо може підписати 17-річного форварда/вінгера з Малі Усмана Саване.

Про це повідомляє місцевий портал Reference14sport.

За попередньою інформацією, футболіст нібито повинен прибути на перегляд до київського клубу на літніх зборах.

Водночас інформації про самого гравця доволі небагато, крім того, що він грає за клуб Бамако і за збірну Малі U-17.

Раніше повідомлялося, що форвард Динамо та збірної України Владислав Ванат потрапив до сфери інтересів чотирьох клубів Англійської Прем'єр-ліги.

Кияни не проти трансферу свого футболіста, але планують отримати за нього не менше 20 мільйонів євро – саме таку суму прописано у контракті гравця.