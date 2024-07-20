Динамо вирушило на матч кваліфікації Ліги чемпіонів проти Партизана

Київське Динамо завершило навчально-тренувальний збір в Австрії та вирушило до Любліна, де зіграє перший матч кваліфікації Ліги чемпіонів сезону-2024/25 проти Партизана.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

На зборах віцечемпіони Української Прем'єр-ліги провели п'ять контрольних матчів. Спочатку зіграли внічию з німецькими Падерборном (0:0) та Шальке (2:2), потім перемогли данський Брондбю (4:0) та південноафриканський Мамелоді Сандаунс, а в завершальному спарингу поступилися німецькому Уніону з Берліна (2:3).

Перший поєдинок протистояння відбудеться 23 липня на "Арені Люблін". Початок — о 21:00 за київським часом. Матч-відповідь команди зіграють 31 липня в Белграді.

Нагадаємо, напередодні сербський клуб значно підвищив градус протистояння після того, як поїхав на товариський турнір у країну-терористку. Раніше головний тренер Партизана Александар Станоєвич порівняв київське Динамо з московським.