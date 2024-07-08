Динамо відправить двох гравців в оренду до європейських клубів

Динамо домовилось щодо оренди півзахисника Сергія Булеци та захисника Олександра Сироти до закордонних клубів.

Про це повідомляє ТаТоТаке.

Булецу на сезон-2024/25 орендує Лехія з Гданська. Сирота на 1 рік приєднається до Маккабі Хайфи, в угоді передбачена опція викупу за суму 2,5 млн доларів.

Нагадаємо, Сергій минулий сезон відіграв в лавах іншого польського клубу – Заглембе Любін. Клуб відмовився активувати опцію викупу гравця. На його рахунку 28 матчів у чемпіонаті Польщі та 1 поєдинок в Кубку, в яких він забив 1 гол і зробив 4 асисти.

В активі Олександра 1 асист за Динамо у 20 матчах минулого сезону.

Раніше повідомлялося, що гравці киян Олександр Яцик та Ігор Горбач невдовзі перейдуть у луганську Зорю.