Динамо відмовилося продати Порту талановитого захисника – джерело

Київське Динамо відповіло відмовою на пропозицію Порту щодо трансферу молодого центрального захисника Тараса Михавка.

Про це пише Футбол 24.

Як пише джерело, португальський гранд пропонував "біло-синім" 10 млн євро під самий кінець літнього трансферного вікна.

19-річний футболіст має контракт із Динамо до літа 2028, тому київський клуб може не поспішати з його продажем. Тарас приєднався до столичної команди влітку 2023. Його попереднім клубом був Львів.

Цього сезону бек відіграв за киян 13 матчів у всіх турнірах, забив 1 гол та віддав 1 асист. Портал Transfermarkt оцінює гравця в 1,5 млн євро.