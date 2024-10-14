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Динамо відмовилося продати Порту талановитого захисника – джерело

Руслан Травкін — 14 жовтня, 21:40
Динамо відмовилося продати Порту талановитого захисника – джерело
Тарас Михавко
Динамо

Київське Динамо відповіло відмовою на пропозицію Порту щодо трансферу молодого центрального захисника Тараса Михавка.

Про це пише Футбол 24.

Як пише джерело, португальський гранд пропонував "біло-синім" 10 млн євро під самий кінець літнього трансферного вікна.

19-річний футболіст має контракт із Динамо до літа 2028, тому київський клуб може не поспішати з його продажем. Тарас приєднався до столичної команди влітку 2023. Його попереднім клубом був Львів.

Цього сезону бек відіграв за киян 13 матчів у всіх турнірах, забив 1 гол та віддав 1 асист. Портал Transfermarkt оцінює гравця в 1,5 млн євро.

Динамо Київ Порту Тарас Михавко

Тарас Михавко

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