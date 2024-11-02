Динамо оштрафували за перевищення кількості глядачів на Класичному

Динамо отримало штраф за недотримання заходів безпеки в умовах воєнного стану.

Про це повідомила пресслужба Української асоціації футболу.

Згідно з рішенням Контрольно-дисциплінарного комітету, київський клуб має сплатити 10 тисяч гривень за перевищення допустимої кількості глядачів на матчі 11 туру чемпіонату України проти Шахтаря. Окрім того, Динамо оштрафували ще на 15 тисяч за порушення на юнацькому Класичному.

Ще більше покарання отримав Рух. Львівський клуб оштрафували на 10 тисяч гривень за перевищення допустимої кількості глядачів на матчі з Карпатами, і ще на 25 – за образливі скандування на адресу арбітра.

Нагадаємо, також КДК УАФ відсторонив на два матчі півзахисника Шахтаря, який у брутальному підкаті "зрубив" Крістіана Біловара.