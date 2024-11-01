Антигерой Шахтаря в матчі з Динамо отримав 2-матчеву дискваліфікацію

Півзахисник Шахтаря Дмитро Криськів пропустить найближчі два матчі УПЛ через дискваліфікацію.

Про це повідомила пресслужба Української асоціації футболу.

На черговому засіданні Контрольно-дисциплінарного комітету УАФ ухвалили рішення відсторонити 24-річного хавбека на два поєдинки за серйозне ігрове порушення. Нагадаємо, на 60-й хвилині Криськів зробив небезпечний підкат проти Крістіана Біловара. Головний арбітр одразу показав Дмитру червону картку.

Згідно з регламентом УПЛ, відсторонення не розповсюджується на матчі Кубку України, тож Криськів пропустить поєдинки проти Чорноморця та Зорі у 12 та 13 турах чемпіонату.

Нагадаємо, Класичне українське протистояння завершилося з рахунком 1:1. Шахтар вийшов уперед на початку другого тайму, але не зміг втримати перевагу в меншості. Рятівним для Динамо голом відзначився Олександр Караваєв.