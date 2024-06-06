Динамо та Карпати зацікавлені у трансфері капітана СК Дніпро-1

Захисник збірної України та СК Дніпро-1 Олександр Сваток зацікавив українські та іноземні клуби.

Про це повідомляє Telegram-канал Дніпрянин.

Наразі відомі два клуби, які хочуть влітку підписати 29-річного гравця – це Динамо і Карпати.

Раніше комерційний директор дніпрян підтвердив, що оборонець імовірно покине команду у літнє трансферне вікно.

Сваток виступає за Дніпро-1 з січня 2020 року. У минулому сезоні на його рахунку 1 гол та 2 асисти в 31 матчі. Його контракт чинний до 31 грудня 2025 року.

Раніше повідомлялося, що гравцем цікавиться клуб МЛС.