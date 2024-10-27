Динамо – Шахтар: перервати серію без перемог, або відродити інтригу

У неділю, 27 жовтня відбудеться центральний матч туру та всієї осінньої частини Прем'єр-ліги, "українське класико", в якому "Динамо" прийме у Києві "Шахтар".

Слідкуйте за головним матчем українського футболу разом із Чемпіоном. Текстова онлайн трансляція гри Динамо – Шахтар.

Це буде перша очна гра команд цього сезону. Провідні клуби країни не зустрічалися з травня, майже пів року.

Кияни не вигравали у донеччан три з половиною роки, з 17 квітня 2021 року. І підопічні Олександра Шовковського явно мають що сказати своєму найпринциповішому супернику. Здається, час настав. У нинішньому сезоні чемпіонату України кияни виглядають значно потужнішими та збалансованішими колективами, намагаючись не допускати осічок. І вже на 6 балів випереджають гірників у турнірній таблиці.

Олександр Шовковський ФК "Динамо" Київ

Час без перемог

За три сезони 2021/22–2023/24 команди провели шість матчів, включаючи гру за Суперкубок-2021. І лише одного разу, 22 квітня 2023 року, кияни змогли поділити очки із суперником – 1:1.

Інші 5 матчів залишилися за "гірниками". Зокрема, минулого сезону-2023/24 гірники двічі виграли по 1:0. А домашня поразка киян у першому колі, 3 листопада, стала останнім матчем для столичної команди під керівництвом Мірчі Луческу.

Усього ж це буде 199-й матч динамівців та гірників, починаючи з 1938 року.

У 198 попередніх Динамо здобуло 80 перемог при 61 поразці та 57 нічиїх. Такої великої переваги кияни здобули в "союзні" часи – у 92 матчах Динамо здобуло 44 перемоги при 19 поразках та 29 нічиїх.

За часів незалежної України команди провели 106 ігор, включаючи півфінали Ліги Європи, а також товариські матчі у рамках Кубка першого каналу та Меморіалу Лобановського. І тут же перевага у гірників – 42 перемоги, 36 поразок та 28 нічиїх. До того ж, Шахтар виграв за сумою двох матчів у півфіналі ЛЕ, де було зафіксовано нічию та перемогу "помаранчево-чорних". У самій же УПЛ на рахунку гірників 28 перемог при 25 поразках та 19 нічиїх.

Чинник єврокубкової втоми

Посеред тижня наші гранди знову грали в єврокубках та синхронно поступилися з рахунком 0:1. Шахтар протистояв Арсеналу у вівторок, тоді як Динамо зустрічалося з Ромою у четвер. Якщо гірники показали в Лондоні максимум можливостей і навіть могли зрівняти рахунок, то динамівці виставили у Римі відверто експериментальний склад, а у центрі півзахисту взагалі грали виключно резервісти.

Тим не менш, маємо однакові цифри на табло, і вони відверто невтішні для українського футболу. Наші клуби не здобули жодної перемоги у групових турнірах Ліги чемпіонів (Шахтар) та Ліги Європи (Динамо), при цьому жодного разу не вразили ворота своїх суперників. Різниця полягає лише в тому, що Шахтар має одне очко за безбарвну нічию проти Болоньї, а Динамо не може навіть похвалитися цим.

Втішною новиною для українських уболівальників може стати, хіба той факт, що гол у ворота Динамо забив Артем Довбик. Справи в українського легіонера Роми йдуть добре, і саме він забив єдиний і переможний м'яч у цій грі.

З іншого боку, саме після матчу з Ромою не залишилося жодних сумнівів, що Динамо готове жертвувати єврокубками заради золота у чемпіонаті. Шахтар собі такого дозволити не може, бо в клубі чудово розуміють: за допомогою матчів в УПЛ та Ліги Європи неможливо продати Судакова навіть за 20 мільйонів євро, не кажучи про значно більші і часом нереальні суми, які періодично спливають.

Ключовий матч..?

Звичайно, не можна сказати, що доля золотих нагород може вирішитися вже зараз, коли в календарі лише 10 тур Української Прем'єр-ліги. Але ситуація донецької команди вже на початку турніру склалася дуже неприємна. Після 9 матчів "Динамо" випереджає "Шахтар" на 6 очок. І якщо команда Шовковського переможе в неділю, її відрив збільшиться до 9 балів. І хоча попереду залишаться 20 незіграних поєдинків, таке відставання за умов УПЛ відіграти дуже важко, якщо взагалі можливо у сьогоднішніх реаліях.

Шахтар буде змушений ризикувати у цьому матчі. Навіть 6-очкове відставання, яке залишиться у разі гіпотетичного нічийного результату, категорично не влаштовує гірників. Тим часом для Динамо нічия стане непоганим компромісом, який дозволить утримати головного суперника на великій відстані.

Хоча, звичайно ж, пам'ятаючи про серію у три з половиною роки без перемог, кияни докладуть усіх зусиль для того, щоб виграти матч. І ще більше зміцнити свою перевагу над "гірниками". А потім уже можна подумати і про єврокубки. Якщо позитивний результат у матчі з Ромою спочатку виглядав ілюзорним, то в іграх з Ференцварошем, Вікторією, Галатасараєм, РФШ і навіть Реал Сосьєдадом команда може поборотися за очки та вихід у плей-офф ЛЕ. Але для цього потрібний надійний тил в УПЛ, який можна створити за допомогою 9-очкової переваги над гірниками.

І ще один фактор, який може вплинути на перебіг матчу – повітряні тривоги. Сподіваємося, недільний вечір обійдеться без них.

Кадрові проблеми Динамо

Напередодні Шовковський оголосив про те, що Ярмоленко та Піхальонок не зможуть зіграти у матчі з Шахтарем і це не найприємніша новина для вболівальників столичної команди. Так, Піхальонок рідко потрапляє у стартовий склад команди, у компанію до Бражка та Шапаренка третім часто виходить Буяльський. Є ще Рубчинський, Михайленко, Андрієвський.

Микола Шапаренко ФК "Динамо" Київ

А ось 35-річний Ярмоленко є лідером команди, навіть незважаючи на свій поважний вік. І тут у команди можуть виникнути проблеми, бо на заміну йому виходить молодий та нестабільний Волошин, який в останній грі з Ромою сиград відверто блякло. Недарма раніше на цій позиції грав не Волошин, а досвідчений Караваєв, котрий вважається правим захисником, але значну частину кар'єри провів у Зорі на позиції правого вінгера. До того ж, гравець є вихованцем Шахтаря і має свої особливі рахунки з гірниками.

До проблемної можна віднести і лінію нападу Динамо, чиї форварди перебувають у поганій формі. Ванат ніяк не може повернути себе зразка минулого сезону, а Герреро, який перейшов у Динамо із Зорі, також поки нічого показати не може. При цьому видно багато бажання та боротьби від панамського футболіста, що поки що лише заважає футболісту. Також є Супряга, якому Шовковський періодично дає шанси, але поки що Владислав також не може ними скористатися.

Кардинально різні підходи

Говорячи про майбутній матч, не можна не відзначити, що тренери обох клубів сповідують абсолютно різну філософію протягом сезону.

Так, Шовковський постійно і безбожно ротує склад, а двічі поспіль одні й самі гравці не виходять на поле. Тим самим він вказує, що розраховує на всіх своїх футболістів. Гравці завжди в тонусі, ні в кого не виникає і думки, що він є "вічним" запасним. Наприклад, у грі з Ромою з'явився вічно нестабільний нервовий Нещерет, який і в матчах української Прем'єр-ліги завжди непередбачуваний. Що тут говорити про єврокубки. Проте…

Робиться це все через щільний календар матчів та постійні роз'їзди команди, в тому числі і за кордон, куди кияни в умовах повномасштабної війни та відсутності авіарейсів, дістаються довго, витрачаючи багато енергії.

У Пушича ж підхід зовсім інший. Він практично завжди виставляє той самий склад, чітко поділивши гравців на основних і запасних.

Приблизно також робив Фонсека, але це було до початку повномасштабної війни, коли команда мала зовсім інший і набагато потужніший склад (ті ж бразильці) і можливість добиратися на матч літаками. Зараз ситуація кардинально змінилася, але склад Шахтаря можна спрогнозувати на 99 відсотків, якщо у гравців немає травм або інших форс-мажорних обставин.

Різник, Матвієнко, Бондар, Конопля, Педріньо, Криськів, Бондаренко, Судаков, Зубков, Егіналду та Сікан практично завжди з'являються на полі. Хіба що Кевін періодично замінює Егіналду.

Дмитро Різник ФК "Шахтар" Донецьк

Таке рішення головного тренера "оранжево-чорних" важко пояснити. Можливо, Пушич елементарно не довіряє гравцям із лави запасних та вважає глибоку ротацію ризикованою. Тим не менш, практично не виходять на поле Азаров, Тобіас, Назаріна, Гомес, Невертон, Траоре… Гравці, які були придбані за чималі гроші на трансферному ринку.

Маріно Пушич ФК "Шахтар" Донецьк

Поки що такий підхід фахівця результатів не дає. Але вже зараз, ближче до середини сезону, можна сказати, що команда зіткнулася із великими проблемами у грі. І, як наслідок, відсутність гри відбивається на турнірній ситуації – у відсутності великої кількості перемог та набраних очок.

Букмекери не бачать фаворита

Аналітики букмекерських контор дуже обережно ставляться до прогнозу на цей матч і не бачать у ньому лідера. Українські компанії пропонують зробити ставку на перемогу Динамо з коефіцієнтом 2,68 до 1. У той же час перемога Шахтаря оцінюється в 2,59 до 1, а нічия – 3,40 до 1.

Не визначилися з фаворитом гри та провідні світові букмекерські контори, де коефіцієнти також дуже близькі. На перемогу "Динамо" середня ставка складає 2,73 до 1, тоді як на перемогу "Шахтаря" - 2,58 до 1, а на нічию - 3.03 до 1.

Де дивитись?

Переглянути перше дербі Динамо – Шахтар сезону-2024/25 можна буде на телеканалі УПЛ ТБ, на сайті каналу в Інтернеті та телеканалі 2+2. Матч грандів українського футболу також покаже YouTube канал FootballHub.

Гра відбудеться 27 жовтня. Початок – о 18.00 за київським часом.