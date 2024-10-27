Динамо – Шахтар: анонс центрального матчу 11 туру УПЛ

Вже невдовзі, 27 жовтня, київське Динамо та донецький Шахтар вперше у сезоні-2024/25 зустрінуться між собою в межах Української Прем'єр-ліги. Це станеться в 11 турі.

Поєдинок відбудеться на стадіоні Динамо імені Валерія Лобановського, у Києві. Стартовий свисток пролунає о 18:00. Наш сайт традиційно проведе текстову онлайн-трансляцію матчу.

Динамо Київ

Після жахливого для киян сезону-2022/23, коли команда посіла 4 місце в УПЛ всі очікували на зміну головного тренера. Проте Мірча Луческу продовжив працювати і в наступному циклі. Тоді "біло-сині" ганебно виступили в кваліфікації Ліги конференцій, не подолавши її, вилетіли від Оболоні в Кубку України та невдало стартували в чемпіонаті.

І навіть після цих невдач Мірча продовжував працювати з командою, доки на його шляху не став Шахтар. Перемога "гірників" у 13 турі сезону-2023/24 стала фатальною для румуна. На його місце у статусі виконувача обов'язків прийшов Олександр Шовковський. І на диво, за керівництва легенди клубу Динамо заграло. Команда нав'язала серйозну боротьбу Шахтарю в УПЛ, яка тривала до наступної очної зустрічі.

І цього сезону гра між Динамо та Шахтарем також може стати визначальною. Наразі під загрозою звільнення знаходиться тренер чемпіонів Маріно Пушич. Його команда показує невиразну гру що в УПЛ, що в єврокубках. За стартові 10 турів Шахтар вже на 6 очок відстає від Динамо, яке досі не знає смак поразки в УПЛ.

На жаль, кияни гратимуть не в оптимальному складі. Українське Класичне пропустять лідери команди Андрій Ярмоленко та Олександр Піхальонок, а також перспективний захисник Браян Себальйос.

ФК Динамо

Шахтар Донецьк

Принциповий суперник Динамо вже два сезони поспіль здобуває чемпіонство. Ба більше, "гірники" востаннє програвали киянам в очному протистоянні ще у далекому 2021 році. Відтоді команди зіграли 6 матчів, Динамо програли 4 з них і спромоглося забити лише 2 м'ячі.

Проте перед поєдинком 11 туру УПЛ фаворитом на папері є саме динамівці. Однією з головних причин є рівень гри, який показують команди, та, власне, результати. Динамо за 9 матчів втратило лише 2 бали, і відчувається, що клуб грає із запасом, застосовуючи постійні ротації стартового складу, що дозволяє зберігати кондиції основи.

Водночас Шахтар вже двічі програв та ще одного разу зіграв унічию. Окрім цього половина перемог "гірників" були складними по грі, і все вирішувалося або на останніх хвилинах, або завдяки індивідуальній майстерності окремих гравців. До того ж, на відміну від киян, Пушич не застосовує таку ротацію складу, що може відобразитися на фізичному стані гравців.

Проте у "гірників" усе ж є перевага. По-перше, немає травмованих гравців. А по-друге, у Шахтаря було на 2 дні більше відпочинку після єврокубків. Так, Динамо дало відпочити основі у матчі Ліги Європи проти Роми (0:1), проте футболісти були з командою. А довга дорога та відсутність нормальних умов для підготовки точно заважатиме підопічним Шовковського.

ФК Шахтар

Історія зустрічей

Що Динамо, що Шахтар найчастіше грали один проти одного. Їхня історія налічує 189 поєдинків. Перевагу має Динамо: 82 перемоги, 46 нічиїх та лише 61 поразка. Проте за часів незалежності України статистика вже на користь "гірників".

Команди провели 105 поєдинків. Шахтар виграв 43 з них, а Динамо – 35. Ще 27 матчів завершилися внічию. Найбільшу перемогу донецький колектив здобув з рахунком 6:0. Кияни, своєю чергою, двічі перемагали 5:0.

Орієнтовні склади

Динамо: Бущан – Тимчик, Попов, Михавко, Дубінчак, Бражко, Шапаренко, Буяльський, Кабаєв, Караваєв, Ванат.

Шахтар: Різник – Конопля, Бондар, Матвієнко, Педрінью, Криськів, Судаков, Бондаренко, Зубков, Егіналду, Сікан.

Де дивитися

Переглянути гру можна на каналі єдиного телепулу УПЛ ТБ – він доступний у більшості операторів та ОТТ-платформ (Київстар ТВ, Vodafone TV, Setanta Sports, YouTV, VOLIA, Sweet.tv тощо).

Прогноз букмекерів

Зауважимо, що за версією букмекерів, мінімальну перевагу має Шахтар. На матч дають такі коефіцієнти:

Перемога Динамо – 2,68;

Нічия – 3,40;

Перемога Шахтаря – 2,59.

Прогноз Чемпіона

Перемога Динамо – 2:1.