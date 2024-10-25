Букмекери визначили фаворита матчу Динамо – Шахтар

Донецький Шахтар має трохи більші шанси на перемогу в матчі 11 туру Української Прем'єр-ліги проти київського Динамо на думку букмекерів.

Коефіцієнт на перемогу команди Маріно Пушича – 2,59, шанси на перемогу підопічних Олександра Шовковського – 2,68. Нічия оцінюється коефіцієнтом 3,40.

Поєдинок відбудеться 27 жовтня на стадіоні Динамо імені Валерія Лобановського, у Києві. Стартовий свисток пролунає о 18:00. Наш сайт традиційно проведе текстову онлайн-трансляцію матчу.

Після дев'яти зіграних матчів Динамо очолює турнірну таблицю УПЛ, випереджаючи "гірників" на шість очок.

Зазначимо, що напередодні команди провели матчі у єврокубках. У вівторок, 22 жовтня, Шахтар зазнав мінімальної поразки від Арсенала, а у четвер підопічні Шовковського поступилися Ромі.