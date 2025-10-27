Еліас: Динамо – сильний суперник, але Шахтар має свій потенціал

Нападник донецького Шахтаря Кауан Еліас висловився про майбутні матчі із Динамо у межах Кубку України та УПЛ.

Слова бразильця наводить пресслужба "гірників".

"Звісно, ми завжди готові до таких важливих матчів. Я тут для цього, команда теж. Динамо – сильний суперник, але ми знаємо свій потенціал. Сподіваємося на перемогу, хоча гра буде складною, особливо на виїзді.



Проте наступна – вдома, у Премʼєр-лізі. Тож сподіваємося перемогти. У нас багато чудових футболістів високої якості, тому прагнемо виграти", – розповів Еліас.