Еліас: Динамо – сильний суперник, але Шахтар має свій потенціал

Володимир Максименко — 27 жовтня 2025, 14:05
Кауан Еліас
ФК Шахтар

Нападник донецького Шахтаря Кауан Еліас висловився про майбутні матчі із Динамо у межах Кубку України та УПЛ.

Слова бразильця наводить пресслужба "гірників".

"Звісно, ми завжди готові до таких важливих матчів. Я тут для цього, команда теж. Динамо – сильний суперник, але ми знаємо свій потенціал. Сподіваємося на перемогу, хоча гра буде складною, особливо на виїзді.

Проте наступна – вдома, у Премʼєр-лізі. Тож сподіваємося перемогти. У нас багато чудових футболістів високої якості, тому прагнемо виграти", – розповів Еліас.

Матч 1/8 фіналу Кубку України проти Динамо відбудеться 29 жовтня, а 11-го туру УПЛ – 2 листопада. 

Напередодні Шахтар розгромив Кудрівку, завдяки чом повернувся на перше місце турнірної таблиці УПЛ.

