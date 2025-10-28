Кубок України. Динамо – Шахтар: онлайн-трансляція

Київське Динамо зіграє з донецьким Шахтарем у матчі 1/8 фіналу Кубку України з футболу.

Поєдинок відбудеться у середу, 29 жовтня, на стадіоні Динамо імені Валерія Лобановського. Гра розпочнеться о 18:00 за київським часом.

Чемпіон проведе для вас текстовий онлайн матчу в цій публікації.

Це буде лише третє українське Класичне на цій стадії турніру. Вперше команди зустрілися в 1/8 у 2011 році. Тоді "гірники" перемогли з рахунком 3:2. Вдруге це сталося у 2019-му, перемогу святкували вже динамівці (2:1 у додатковий час).

Також додамо, що в історії Кубку України Класичне відбувалося і на більш ранній стадії. Це сталося лише одного разу: у 2012 році Шахтар розгромив Динамо 4:1 в матчі третього кола (по суті 1/16 фіналу).

Нагадаємо, що на попередній стадії Динамо здолало Олександрію (2:1), а Шахтар переміг Полісся Ставки (1:0).