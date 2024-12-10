Визначилась бригада арбітрів на матч Динамо – Реал Сосьєдад у Лізі Єврпи
Харм Осмерс
Фото Динамо Київ
Стала відома бригада арбітрів, яка обслуговуватиме матч Ліги Європи Динамо - Реал Сосьєдад.
Про це повідомляє офіційний сайт столичного клубу.
Головним арбітром зустрічі виступить німецький рефері Харм Осмерс.
Допомагатимуть 39-річному рефері лайнсмени Домінік Шааль та Штефан Шлупп.
Арбітром VAR призначено Бенджаміна Бранда.
Поєдинок шостого туру основного етапу Ліги Європи між Динамо та Реал Сосьєдадом відбудеться у четвер, 12 грудня. Стартовий свисток пролунає о 22:00 за київським часом.
За підсумками п'яти турів український клуб займає 36 місце у турнірній таблиці, не набравши жодного очка.
Іспанський колектив заробив 7 залікових балів та розмістився на 16 сходинці.