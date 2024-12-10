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Визначилась бригада арбітрів на матч Динамо – Реал Сосьєдад у Лізі Єврпи

Володимир Максименко — 10 грудня 2024, 13:59
Визначилась бригада арбітрів на матч Динамо – Реал Сосьєдад у Лізі Єврпи
Харм Осмерс
Фото Динамо Київ

Стала відома бригада арбітрів, яка обслуговуватиме матч Ліги Європи Динамо - Реал Сосьєдад.

Про це повідомляє офіційний сайт столичного клубу.

Головним арбітром зустрічі виступить німецький рефері Харм Осмерс.

Допомагатимуть 39-річному рефері лайнсмени Домінік Шааль та Штефан Шлупп.

Арбітром VAR призначено Бенджаміна Бранда.

Поєдинок шостого туру основного етапу Ліги Європи між Динамо та Реал Сосьєдадом відбудеться у четвер, 12 грудня. Стартовий свисток пролунає о 22:00 за київським часом.

За підсумками п'яти турів український клуб займає 36 місце у турнірній таблиці, не набравши жодного очка.

Іспанський колектив заробив 7 залікових балів та розмістився на 16 сходинці.

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