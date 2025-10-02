Динамо Київ – Крістал Пелес: відео голів матчу

У четвер, 2 жовтня, Динамо Київ у номінально домашньому матчі зіграє з англійським Крістал Пелес у першому турі Ліги конференцій УЄФА.

Зустріч відбудеться на стадіоні "Арена Люблін" у польському місті Люблін.

Забиті м'ячі будуть доступні після старту зустрічі, яка запланована на 19:45 за київським часом.

"Чемпіон" також проведе текстову онлайн-трансляцію гри.

Наступними суперниками Динамо у Лізі конференцій стануть Самсунспор, Зріньскі, Омонія, Фіорентина та Ноах.