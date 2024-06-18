Дідусі поговорили по-чоловічому: Мілевський розповів про нараду лідерів збірної України після провального старту ЧС-2006

Лідери збірної України провели чоловічу розмову після розгромної поразки від Іспанії з (0:4) у першому турі чемпіонату світу-2006.

Про це розповів наймолодший гравець тієї збірної Артем Мілевський. Його слова наводить Sport-express.ua.

"Ситуація трохи схожа, але відмінність у тому, що в нас залишалися ігри з менш статусними суперниками. Що стосується матчу з іспанцями, то я тоді був наймолодшим у команді і з мене "хабарі гладенькі". Найбільше критики дісталося на адресу наших ветеранів: Шеви, СаШо, Ворони.

Наші дідусі після матчу з Іспанією зібралися за вечерею за келихом вина і серйозно між собою поговорили по-чоловічому. Андрій Миколайович Шевченко тоді сказав: "Так, Іспанія сильніша за нас. Але цей матч уже потрібно забути! Ми повинні вийти з групи".

Після цієї розмови ми рознесли Саудівську Аравію, обіграли Туніс і вийшли з групи. І вболівальники одразу змінили гнів на милість. Тому, сподіваюсь, нинішня збірна України повторить наш шлях", — сказав Мілевський.

Нагадаємо, на ЧС-2006 команда Олега Блохіна встановила найкраще досягнення в історії збірної України, діставшись до чвертьфіналу.

У п’ятницю, 21 червня, збірна України спробує реабілітуватися за провал у матчі з Румунією. У другому турі "жовто-сині" зіграють проти Словаччини, яка напередодні шокувала Бельгію.