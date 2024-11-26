Шикарна форма у 49 років: Бекхем показав, як тренується у спортзалі

Колишній гравець Реала та Манчестер Юнайтед Девід Бекхем не забуває про фізичну підготовку навіть на пенсії.

Англійський футболіст опублікував у соцмережах нове фото з тренажерної зали.

"Ранкове тренування з моєю дружиною", – підписав світлину в Інстаграмі Девід.

Нагадаємо, Бекхем завершив футбольну кар’єру у 2013 році, виступаючи за французький клуб Парі Сен-Жермен.

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Щодо особистого життя, він одружений із Вікторією з 1999 року. Їхній шлюб став одним із найміцніших у світі шоу-бізнесу та спорту, а пара виховує чотирьох дітей.

Зараз Девід активно займається бізнесом, є співвласником клубу МЛС Інтер Маямі та обличчям кількох брендів. Також він бере участь у благодійних проєктах і підтримує свою родину.