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Готувався 12 тижнів: Бекхем став зіркою нової фотосесії відомого бренду

Богдан Войченко — 31 січня 2025, 20:07
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Готувався 12 тижнів: Бекхем став зіркою нової фотосесії відомого бренду

Легендарний футболіст Девід Бекхем повернувся в рекламу спідньої білизни, ставши обличчям кампанії Boss One.

Це стало справжньою подією, адже останні 10 років Бекгем уникав подібних зйомок. Проте цього разу його переконала повна творча свобода та довіра до бренду.

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Фотографи Мерт і Маркус створили ефектний ролик, у якому Девід демонструє чудову фізичну форму в спортзалі та в душі. А для досягнення ідеального рельєфу м’язів спортсмен готувався 12 тижнів, жорстко контролюючи харчування та тренуючись двічі на день.

Також колишній хавбек Манчестер Юнайтед поділився ефектними кадрами зі зйомки.

Нагадаємо, Бекхем завершив кар'єру у 2013 році, виступаючи за французький Парі Сен-Жермен.

Зараз Девід займається бізнесом і футбольним менеджментом. Бекхем є співвласником та президентом клубу Інтер Маямі і амбасадором кількох світових брендів. Також він активно бере участь у благодійних проєктах.

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