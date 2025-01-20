Мессі поступився Роналду, Бекхем – пʼятий: відомо, скільки заробляють на рекламі зірки футболу

У світі футболу соціальні мережі стали не тільки платформою для комунікації, але й потужним джерелом доходу для топових гравців. Згідно з останніми даними, Кріштіану Роналду знову зайняв перше місце серед найбільш високооплачуваних футболістів Instagram у 2025 році, заробляючи 1,4 мільйона доларів за кожен спонсорований пост.

Разом з Ліонелем Мессі, який також не залишився далеко позаду (1,1 млн), Роналду домінує на платформі, отримуючи величезні прибутки завдяки своєму неймовірному бренду та глобальній популярності.

Цікаво, що не лише доходи визначають успіх цих футболістів в Instagram, але й рівень залученості їхніх підписників. Кіліан Мбаппе, хоча й поступається Роналду і Мессі за загальними заробітками, утримує найвищий рівень залученості з вражаючими 3.26% на пост. Це означає, що його пости викликають найбільше взаємодії серед підписників, що робить його дуже привабливим для рекламодавців.

Проте є й ті, хто не настільки успішно конвертує свої пости в заробіток. Наприклад, бразильська легенда Роналдіньо показав найнижчий рівень залученості в топ-10, з лише 0.71% взаємодії на пост.

Ще однією цікавою новиною стало те, що Мохамед Салах став єдиним африканцем, який увійшов до топ-10 найбільш високооплачуваних футболістів Instagram. Його популярність серед фанатів, зокрема в арабському світі, значно підняла його в цій рейтинговій таблиці.