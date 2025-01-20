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Мессі поступився Роналду, Бекхем – пʼятий: відомо, скільки заробляють на рекламі зірки футболу

Богдан Войченко — 20 січня 2025, 12:16
Instagram
Мессі поступився Роналду, Бекхем – пʼятий: відомо, скільки заробляють на рекламі зірки футболу

У світі футболу соціальні мережі стали не тільки платформою для комунікації, але й потужним джерелом доходу для топових гравців. Згідно з останніми даними, Кріштіану Роналду знову зайняв перше місце серед найбільш високооплачуваних футболістів Instagram у 2025 році, заробляючи 1,4 мільйона доларів за кожен спонсорований пост.

Разом з Ліонелем Мессі, який також не залишився далеко позаду (1,1 млн), Роналду домінує на платформі, отримуючи величезні прибутки завдяки своєму неймовірному бренду та глобальній популярності.

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Цікаво, що не лише доходи визначають успіх цих футболістів в Instagram, але й рівень залученості їхніх підписників. Кіліан Мбаппе, хоча й поступається Роналду і Мессі за загальними заробітками, утримує найвищий рівень залученості з вражаючими 3.26% на пост. Це означає, що його пости викликають найбільше взаємодії серед підписників, що робить його дуже привабливим для рекламодавців.

Проте є й ті, хто не настільки успішно конвертує свої пости в заробіток. Наприклад, бразильська легенда Роналдіньо показав найнижчий рівень залученості в топ-10, з лише 0.71% взаємодії на пост.

Ще однією цікавою новиною стало те, що Мохамед Салах став єдиним африканцем, який увійшов до топ-10 найбільш високооплачуваних футболістів Instagram. Його популярність серед фанатів, зокрема в арабському світі, значно підняла його в цій рейтинговій таблиці.

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