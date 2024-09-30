Дешам відреагував на відхід Грізманна зі збірної Франції: Дякую тобі за все

Наставник збірної Франції Дідьє Дешам щемливими словами відреагував на рішення Антуана Грізманна про завершення кар'єри у національній команді.

Його слова передає RMC Sport.

"Після довгих і ретельних роздумів Антуан вирішив завершити свою чудову міжнародну кар'єру. Відтоді як він дебютував за збірну Франції десять років тому, у нас із ним склалися довірчі й дуже відверті стосунки.

Прощатися зі збірною Франції завжди непросто. Особливо коли ти так добре її представляв. Навіть якщо його клубна кар'єра не закінчена, Антуан був і залишиться пам'ятником французькому футболу, одним із найвидатніших гравців у його історії. Його внесок у результати, яких ми досягли за останнє десятиліття, величезний. Від щирого серця дякую тобі за все, мій Грізу", – сказав фахівець.