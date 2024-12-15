Олійник прийняв рішення про завершення кар'єри

Колишній півзахисник збірної України Денис Олійник оголосив про завершення кар'єри.

Про це повідомляє пресслужба ЛНЗ, який став останнім клубом у кар'єрі 37-річного українця.

Олійник є чемпіоном України сезону-2006/2007 у складі Динамо Київ та володарем Кубку того року, також він здобував з киянами Суперкубок у наступній кампанії.

Протягом кар'єри уродженець Запоріжжя пограв за Металіст, Дніпро, Ворсклу та ще ряд українських та закордонних клубів. Найбільше матчів він провів за фінський Сейняйоен Ялкапаллокерг – 116, у яких забив 29 голів та віддав 6 асистів.

Загалом за кар'єру Денис Олійник провів 480 зустрічей, забив 104 голи та віддав 37 асистів.

Також в 37-річного хавбека в активі 12 поєдинків за національну збірну України, у яких він віддав 2 асисти.