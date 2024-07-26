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Денис Бойко розставив усі крапки над "і", відповідаючи на питання про своє майбутнє

Ігор Чернявський — 26 липня, 16:30
Денис Бойко розставив усі крапки над і, відповідаючи на питання про своє майбутнє

Колишній воротар Динамо Денис Бойко шукає собі нову команду.

Про це він розповів у ефірі УПЛ ТБ.

"Наразі я маю статус вільного агента, але хочу одразу сказати, що на даний момент я не завершив свою професійну кар’єру. Я в пошуках нового клубу, нового місця працевлаштування. Тому зараз придивляюся, спілкуюся, обдумую якісь пропозиції та варіанти, а далі буде видно, далі побачимо", — сказав Бойко.

Нагадаємо, попередній сезон Денис провів у Поліссі. 36-річний голкіпер відіграв 23 матчі, у семи з яких йому вдалося залишити ворота "сухими". Наприкінці сезону Бойко втратив місце у стартовому складі.

Денис Бойко

Денис Бойко

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