Легіонер Ворскли: Сподіваюся, що війна закінчиться і всі люди житимуть нормальним життям

Чорногорський вінгер Демір Шкрієль, який на початку липня перейшов у Ворсклу, сподівається на якнайшвидше припинення війни.

Про це він розповів у ексклюзивному інтерв’ю Чемпіону.

— Як твоя адаптація в команді?

— Я почуваюся дуже добре. Полтава — дуже хороше місто, воно подобається мені. У команді все в порядку, я вже подружився з гравцями.

— Ти вперше граєш за кордоном. Це новий виклик для тебе?

— Звичайно, це новий виклик для мене. Це непросто, але я роблю це для своєї кар’єри. Думаю, все буде добре.

— Місяць тому, коли ти став гравцем Ворскли, ти дав інтерв’ю чорногорському ЗМІ, в якому сказав, що життя в Україні наразі чудове. Чи змінилася думка після перших вибухів та постійних повітряних тривог?

— Поки що все нормально. Іноді я чую тривогу, але все в порядку. Я сподіваюся, що війна закінчиться і всі люди житимуть нормальним життям.

Зазначимо, що раніше Демір виступав лише за чорногорські клуби. Минулого сезону він був визнаний найкращим гравцем місцевого чемпіонату. В національній збірній також помітили прогрес 27-річного вінгера і вперше викликали його на товариські матчі.