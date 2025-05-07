Зоря – Шахтар: де дивитися матч-відкриття 28 туру УПЛ

Луганська Зоря в номінально домашньому матчі зіграє проти донецького Шахтаря у матчі-відкритті 28 туру Української Прем'єр-ліги сезону-2024/25.

Поєдинок відбудеться у п'ятницю, 9 травня, на стадіоні Динамо імені Валерія Лобановського в Києві. Стартовий свисток пролунає о 15:30 за київським часом.

Переглянути гру можна на каналі єдиного телепулу УПЛ ТБ – він доступний у більшості операторів та ОТТ-платформ (Київстар ТВ, Vodafone TV, Setanta Sports, YouTV, VOLIA, Sweet.tv тощо). Також віднедавна УПЛ ТБ можна дивитися і на MEGOGO.

Шахтар вже остаточно втратив шанси на чемпіонство, попри перемогу над Чорноморцем у минулому турі. У команди Маріно Пушича 57 балів та відставання на 10 очок від першого Динамо. Проте Шахтар може зачепитися за друге місце. Клуб відстає від Олександрії на 6 пунктів.

Зоря ж вже забезпечила собі місце в еліті в наступному сезоні, та досі має теоретичні шанси на потрапляння в єврокубки. У підопічних Младена Бартуловича 36 балів, що на 7 менше, ніж у четвертого Полісся. Минулого тижня Зоря зіграла внічию з ЛНЗ.