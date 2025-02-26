Ворскла – Динамо: де дивитися матч 19 туру УПЛ

Полтавська Ворскла прийматиме київське Динамо у матчі 19 туру Української Прем'єр-ліги сезону-2024/25.

Поєдинок відбудеться у п'ятницю, 28 лютого, на стадіоні Ворскли імені Олексія Бутовського. Стартовий свисток пролунає о 15:30 за київським часом.

Переглянути гру можна на каналі єдиного телепулу УПЛ ТБ – він доступний у більшості операторів та ОТТ-платформ (Київстар ТВ, Vodafone TV, Setanta Sports, YouTV, VOLIA, Sweet.tv тощо). Також віднедавна УПЛ ТБ можна дивитися і на MEGOGO.

Динамо наразі впевнено очолює турнірну таблицю УПЛ. Після 18 зіграних поєдинків у киян 46 очок та перевага над другою Олександрією у 5 балів. У попередньому турі Динамо розібралося з Карпатами.

Ворскла ж продовжує боротьбу за виживання. Після поразки від Оболоні у попередньому турі полтавці опустилися в зону перехідних матчів. У команди 16 залікових пунктів.