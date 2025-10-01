Україна U-20 – Парагвай U-20: де дивитися вирішальний матч групового етапу молодіжного ЧС

Молодіжна збірна України зіграє проти однолітків з Парагваю у вирішальному матчі групового етапу чемпіонату світу 2025 року серед юнаків до 20 років, який проходить у Чилі.

Поєдинок відбудеться у п'ятницю, 3 жовтня. Стартовий свисток пролунає о 23:00 за київським часом. Подивитися гру можна буде у прямій трансляції на сайті Суспільне Спорт та на регіональних телеканалах Суспільного.

Зауважимо, що саме в цьому матчі вирішуватиметься, які команди пройдуть до плейоф чемпіонату світу. Підопічним Дмитра Михайленка для виходу далі достатньо буде зіграти внічию.

Нагадаємо, в першому турі збірна України U-20 мінімально обіграла Південну Корею, після чого розписала мирову з однолітками з Панами. Після двох турів Україна посідає першу сходинку турнірної таблиці, але в Парагваю стільки ж балів.