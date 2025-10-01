Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Футбол

Україна U-20 – Парагвай U-20: де дивитися вирішальний матч групового етапу молодіжного ЧС

Микола Дендак — 1 жовтня 2025, 13:27
Україна U-20 – Парагвай U-20: де дивитися вирішальний матч групового етапу молодіжного ЧС
збірна України U-20
УАФ

Молодіжна збірна України зіграє проти однолітків з Парагваю у вирішальному матчі групового етапу чемпіонату світу 2025 року серед юнаків до 20 років, який проходить у Чилі.

Поєдинок відбудеться у п'ятницю, 3 жовтня. Стартовий свисток пролунає о 23:00 за київським часом. Подивитися гру можна буде у прямій трансляції на сайті Суспільне Спорт та на регіональних телеканалах Суспільного.

Зауважимо, що саме в цьому матчі вирішуватиметься, які команди пройдуть до плейоф чемпіонату світу. Підопічним Дмитра Михайленка для виходу далі достатньо буде зіграти внічию.

Нагадаємо, в першому турі збірна України U-20 мінімально обіграла Південну Корею, після чого розписала мирову з однолітками з Панами. Після двох турів Україна посідає першу сходинку турнірної таблиці, але в Парагваю стільки ж балів.

Збірна України U-20 Збірна Парагваю з футболу де дивитися чемпіонат світу-2025 U-20

Збірна України U-20

Визначився найкращий гравець матчу Панама – Україна на юнацькому чемпіонаті світу
Часто збивали час: Михайленко – про нічию України з Панамою на юнацькому чемпіонаті світу
Україна ділить лідерство з Парагваєм: турнірна таблиця чемпіонату світу U-20
Панама U-20 – Україна U-20 1:1: як це було
Збірна України U-20 назвала склад на матч проти Панами на ЧС-2025

Останні новини