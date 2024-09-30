Зоря – Ворскла: де дивитися матч УПЛ

Луганська Зоря прийматиме полтавську Ворсклу у матчі восьмого туру Української Прем'єр-ліги сезону-2024/25.

Поєдинок відбудеться у понеділок, 30 вересня, о 18:00 на стадіоні "Динамо" імені Валерія Лобановського у Києві.

Переглянути гру можна на каналі єдиного телепулу УПЛ ТБ – він доступний у більшості операторів та ОТТ-платформ (Київстар ТВ, Vodafone TV, Setanta Sports, YouTV, VOLIA, sweet.tv тощо).

Зазначимо, що обидві команди мають по 9 очок і є сусідами в турнірній таблиці. Ворскла йде восьмою, Зоря посідає дев'ятий рядок у чемпіонаті.