Ворскла – Колос: де дивитися матч УПЛ

Ворскла зустрінеться з Колосом з Ковалівки в межах 12 туру Української Прем'єр-ліги сезону-2024/2025.

Поєдинок відбудеться в неділю, 3 листопада, на стадіоні "Ворскла" імені Олексія Бутовського в Полтаві. Стартовий свисток пролунає о 13:00 за київським часом

Переглянути гру можна на каналі єдиного телепулу УПЛ ТБ – він доступний у більшості операторів та ОТТ-платформ (Київстар ТВ, Vodafone TV, Setanta Sports, YouTV, VOLIA, Sweet.tv тощо).

Напередодні поєдинку Ворскла розташувалася на 12 сходинці турнірної таблиці, маючи 10 очок. Колос відстає від полтавців на один заліковий бал та знаходиться на 13 місці в чемпіонаті України.